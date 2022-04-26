Yemen'de 4 ayda 33 binden fazla kişi iç göçe maruz kaldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yılın başından bu yana Yemen'de 33 binden fazla kişinin yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

IOM'nin yayımladığı rapora göre, Örgüte bağlı ekipler, bu yıl Yemen'de yurtlarını bırakmak zorunda kalan aile sayısının 5 bin 556 olduğunu tespit etti.

Bu aileler toplam 33 bin 336 kişiden oluşurken, göçler 2022 başı ile 23 Nisan arasında gerçekleşti.

Göç edenlerin çoğunluğu ise Hudeyde, Taiz ve Dali kentlerindeki çatışmalardan dolayı bulundukları yerden ayrıldı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.