Yemen hükümetinde kısmi revizyon - Son Dakika
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Yemen hükümetinde kısmi revizyon

29.07.2022 01:21
Yemen hükümetinde kısmi revizyon

Yemen'de 4 bakanı kapsayan kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Yemen'de 4 bakanı kapsayan kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Savunma, Petrol, Enerji ve Bayındırlık bakanlıklarında değişikliğe gidildi.

Kararname ile Savunma Bakanlığına Muhammed el-Makdişi yerine Muhsin Muhammed Hüseyin ed-Dairi, Petrol ve Maden Bakanlığına Abdusselam Babud yerine Dr. Said Süleyman Berekat eş-Şemmasi atandı.

Elektrik ve Enerji Bakanlığına Enver Kelşat yerine mühendis Mana Salih, Bayındırlık ve Yol Bakanlığına Amr Kerşemi yerine mühendis Salim Muhammed el-Abudi el-Harizi getirildi.

Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında 5 Kasım 2019'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmaya binaen 18 Aralık 2020'de 24 bakanlığın kuzey ve güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı Muin Abdulmelik başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Söz konusu revizyon ile Abdulmelik hükümetinde ilk kez kabine değişikliğine gidildi.

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Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

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