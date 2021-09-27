Yemen'de 4 ilde akaryakıt istasyonları kapatılıyor - Son Dakika

Yemen'de yerel para biriminde yaşanan değer kaybı ve petrol türevlerinin fiyatlarındaki artış nedeniyle yarından itibaren 4 ilde özel akaryakıt istasyonlarının kapatılacağı bildirildi.

Akaryakıt Satış İstasyonları Sahipleri Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik duruma ve petrol türevlerinin fiyatlarındaki artışa işaret edildi.

Açıklamada, "Yemen riyalindeki değer kaybı ve petrol türevlerindeki fiyat artışı nedeniyle yarından itibaren Aden, Lahic, Ebyen ve Ed-Dali illerindeki özel akaryakıt istasyonlarının kapatılması kararı alındı." ifadesi kullanıldı.

İlgili makamlarla görüşülüp öncelikle halkın yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygun çözümler bulana kadar akaryakıt istasyonlarındaki çalışmaların askıya alınacağı belirtilen açıklamada, akaryakıt istasyonu sahiplerine ve acentelere "sendikanın kararlarına uymaları" çağrısında bulunuldu.

Petrol fiyatları ve riyaldeki değer kaybı

Yemen'de 20 litrelik bir bidon petrol özel akaryakıt istasyonlarında yaklaşık 15 dolarken hükümete bağlı istasyonlarda yaklaşık 10 dolara satılıyor.

Ülke, Yemen riyalinin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde özellikle hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde son üç haftadır ekonomik çöküşe tanıklık ediyor.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bugün bir dolar yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.