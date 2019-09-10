Son Dakika Haberleri: Yemen'de 4 yılda 7 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti
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Yemen'de 4 yılda 7 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'de 4 yılda 2 bini çocuk 7 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü açıkladı.

Yemen'de 4 yılda 7 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'de 4 yılda 2 bini çocuk 7 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü açıkladı.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 42'nci oturumunda yaptığı konuşmada, 26 Mart 2015'te çatışmaların başladığı günden 5 Eylül 2019 tarihine kadar Yemen'de bin 997'si çocuk toplam 7 bin 508 sivilin ölümünün doğrulandığını açıkladı. Ölü sayısının her gün artmaya devam ettiğini belirten Bachelet, saldırıların büyük bir kısmının Arap koalisyonu tarafından yapıldığını kaydetti. Bachelet, yalnızca geçen hafta Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Dhamar kentinde bir okula düzenlediği hava saldırısında 109 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, Husi militanlarının düzenlediği saldırılarda da birçok sivilin yaşamını yitirdiğini vurguladı. Bachelet ayrıca, Yemen'deki silahlı çatışmalarda her iki tarafın da insani yardım tedarikini kısıtladığını, gazetecilere ve güvenlik görevlilerine saldırıldığını ve yasa dışı tutuklamalar yapıldığını söyledi. - SANA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:16 Kaynak: İHA
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