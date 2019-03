Yemen'de 48 Saatte 22 Kişi Öldü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler BM ), Yemen 'in Haccah vilayetindeki saldırılarda son 48 saatte 12'si çocuk, 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Haccah vilayetindeki saldırılarda son 48 saatte 12'si çocuk 10'u kadın 22 kişi öldü." denildi.Saldırılarda 30 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralı çocukların, tedavi için Sanaa'daki hastanelere gönderildiği ve bazılarının acil tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, saldırıyı kınayarak "çözüm bulunabilecek bir krizde sivillerin gereksiz yere ölmeye devam etmelerinin korkunç olduğunu" ifade etti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor. Stockholm AnlaşmasıYemenli taraflar, BM himayesinde İsveç 'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.