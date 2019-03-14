Son Dakika Haberleri: Yemen'de 5 Bin 113 Çocuk Silahaltına Alındı

Yemen'de 5 Bin 113 Çocuk Silahaltına Alındı

1 saat önce

İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu (RASD), Yemen'de 5 bin 113 çocuğun 4 yıldır devam eden iç savaş boyunca silahaltına alındığını açıkladı.

Yemen'de 5 Bin 113 Çocuk Silahaltına Alındı, System.String[]
İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu (RASD), Yemen'de 5 bin 113 çocuğun 4 yıldır devam eden iç savaş boyunca silahaltına alındığını açıkladı.

İnsan Hakları İhlallerini Belgeleme Koalisyonu (RASD) Genel Sekreteri Mutahhar Bodhaiji, savaşta tarafların çocukları cepheye sürerek istismar ettiği hakkında yapılan son raporu açıkladı. Raporda 4 yıllık savaş boyunca 5 bin 113 çocuğun silahaltına alındığı belirtildi. Bodhaiji, "Yemenli çocuklar, kaçırma, şiddet ve Husi milislerinin zorla silahaltına alması gibi birçok ağır istismara maruz kaldılar" dedi.

Yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitilemediğine dikkat çeken Bodhaiji, "Bin 600 okul tamamen veya kısmen tahrip edildi ve 170 okul askeri baraka olarak kullanılıyor" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine ve uluslararası örgütlere çağrıda bulunulduğunu söyleyen Bodhaiji, silahlı çatışmalar sırasında çocuklar için tam koruma sağlamanın gerektiğini söyledi.

Yemen'de Mart 2015'te Husiler, Devlet Başkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi'ye karşı savaş ilan etmişti. - SANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Üvey Anne Şiddeti Kamerada! 8 Yaşındaki Çocuğa Kabusu Yaşattı Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de 5 Bin 113 Çocuk Silahaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]