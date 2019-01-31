Yemen'de 6 Bin 700'den Fazla Çocuk Öldü veya Yaralandı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yaklaşık 4 yılda 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen
'de yaklaşık 4 yılda 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.
UNICEF'ın Yemen ofisinin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı bildirildi.
Yemenli 358 bin çocuğun akut yetersiz beslenme mağduru olduğu ve bu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duydukları belirtildi.
Açıklamada, çocukları hedef alan saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı. Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların olduğu ülkede dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM
) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:05 Kaynak: AA
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