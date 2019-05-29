"Yemen'de 7,4 milyon çocuk yetersiz besleniyor"
1 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen'de 5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 7,4 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:46 Kaynak: İHA
(WHO
), Yemen
'de 5 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle 7,4 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yemen ofisince Twitter
'dan yapılan açıklamada, Yemen'de devam eden savaş ve ekonomik krizin gıda güvensizliğinin en önemli nedeni olduğunu, bu yüzden 7,4 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip bildirildi. Açıklamada, WHO, şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu olan çocukların tıbbi komplikasyonlarla tedavisinin desteklenmesinin teknik ortağı Dünya Bankası
ile gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca, 19.7 milyon insanın sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı ancak Dünya Bankasının desteğiyle hastanelerin yüzde 73'ünün işletme kapasitesini koruduğu ifade edildi.
(Muhammet Errumeym/İHA)
Ünlü isimler, pedofili ifadeler içeren kitaba sessiz kalmadı!
Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü
Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı