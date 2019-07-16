Son Dakika Haberleri: Yemen'de 7 ayda 274 binden fazla kişi yaşadığı bölgeyi terk etti
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Yemen'de 7 ayda 274 binden fazla kişi yaşadığı bölgeyi terk etti

10 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de yıl başından bu yana 274 binden fazla kişinin bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yemen'de 7 ayda 274 binden fazla kişi yaşadığı bölgeyi terk etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de yıl başından bu yana 274 binden fazla kişinin bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
BMMYK Yemen Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, devam eden çatışmalar nedeniyle 7 ayda 274 binden fazla kişinin bulundukları yeri terk ederek başka bölgelere göç ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca bir haftada ölen veya yaralanan kişi sayısının da 75 olduğu kaydedildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olurken, birçok aile çatışmalar sebebiyle ülkedeki diğer bölgelere göç etmek zorunda kalıyor.
Birleşmiş Milletler, Twitter, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:28 Kaynak: AA
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