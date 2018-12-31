Son Dakika Haberleri: Yemen'de 7 Binden Fazla Böbrek Hastası Var

Yemen'de 7 Binden Fazla Böbrek Hastası Var

32 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 7 biden fazla kişinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını açıkladı.

Yemen'de 7 Binden Fazla Böbrek Hastası Var, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 7 biden fazla kişinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını açıkladı.

DSÖ Yemen Ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu belirtilerek, böbrek yetmezliği yaşayan kişi sayısının 7 bini geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yaşanan aşırı yoksulluk nedeniyle bu hastaların sıkıntısının katlanarak arttığı kaydedildi.

Dört yılı geride bırakan savaş ülkenin zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirirken, BM, Yemen'de yaşanan durumu "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:10 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Twitter, Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, Güncel
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