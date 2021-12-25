Üye Girişi
Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor

25.12.2021 12:51
Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş, ülkenin önemli geçim kaynaklarından balıkçılığa ciddi zarar vererek, bu sektörden geçimini sağlayanların hayatını zorlaştırıyor.

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş, ülkenin önemli geçim kaynaklarından balıkçılığa ciddi zarar vererek, bu sektörden geçimini sağlayanların hayatını zorlaştırıyor.

Yemen'in Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne kadar uzanan yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik sahilinde avlanan balıkçılar, ülke ekonomisinin önemli bir unsurunu oluşturuyor.

Resmi verilere göre ülkede 90 bin kişi balıkçılık yaparken, kayıt dışı balıkçılık yapanlar ve sektördeki diğer çalışanlarla birlikte yaklaşık 500 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığı tahmin ediliyor.

Yemenli uzmanlar, AA muhabirine, ülkede patlak veren güvenlik ve ekonomik alanındaki krizlerin balıkçılık sektörüne etkisini değerlendirdi.

Mayın ve bomba tehlikesi altında balıkçılık

İnsan hakları savunucusu Muhammed Hadim Faric, balıkçıların ülkedeki iç savaş nedeniyle hayati tehlike başta olmak üzere birtakım zorluklar yaşadığını söyledi.

Faric, "Yemenli balıkçıların tekneleri, Husilerin deniz mayınlarının yanı sıra savaş gemileri ve uçaklar tarafından bombalanma tehlikesiyle de karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Husilerin, kontrolü altındaki bölgelerde balıkçılar üzerinde sıkı bir baskı uyguladığına dikkati çeken Faric, bu nedenle Yemenli balıkçıların hükümet kontrolündeki bölgelere gittiğini aktardı.

İç savaş nedeniyle balıkçılık gelişemiyor

Yemenli ekonomi uzmanı Faris en-Neccar ise balıkçılığın ülke ekonomisine katkısının düşük seviyede kaldığını belirtti.

Balıkçılığın Yemen'in milli gelirine katkısının yüzde 1,7 seviyesinde kaldığını vurgulayan Neccar, balıkçılıkta modern avlama, saklama ve konserve yöntemlerinin kullanılmaması nedeniyle verim alınamadığını kaydetti.

Neccar, "Savaş, Yemen'in özellikle batı kıyılarında etkisini göstererek deniz mayınlarının artmasına neden oldu. Bazı kıyı kesimleri çatışma bölgesi haline gelirken tehlikenin ciddiyeti arttı." diye konuştu.

Yemen'de balıkçılığın gıda temini için önemine işaret eden Neccar, yaklaşık 2 milyon Yemenlinin balıkçılık sektörüyle geçimini kazandığını sözlerine ekledi.

Balıkçılar savunmasız durumda

Yerel kaynaklar, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz sahilinde avlanan balıkçıların, akaryakıt başta olmak üzere birçok malzemenin sıkıntısını çektiğini aktarıyor.

Yemen'in deniz komşusu Eritre'nin, kendi kara sularına girdiği iddiasıyla Yemenli balıkçıların teknelerine sıklıkla el koyduğu belirtiliyor.

Bu yıl içerisinde Eritre sahil güvenlik kuvvetleri Yemenli balıkçıların 165 gemisine el koyarken, bu gemilerden geçimini sağlayan 570 Yemenlinin işsiz kaldığı kaydedildi.

Yemenli 64 balıkçının ise bu dönemde, kara ve deniz mayınlarının yanı sıra çeşitli saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yemenli balıkçılar, hükümet güçlerine bağlı deniz kuvvetlerinin bölgede faal olmaması nedeniyle İran destekli Husi milislerin saldırılarına karşı da savunmasız durumda.

Yemen'de iç savaşın neden olduğu insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Kızıldeniz, Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor - Son Dakika


BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı         
12:50
Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu         
12:39
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:58:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement