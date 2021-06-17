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Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor - Son Dakika

Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor

17.06.2021 13:32
Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor, System.String[]

Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş ve mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce kadın ve çocuk zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) göre, Yemen'de savaş nedeniyle büyük bir kısmı kadın ve çocuk yaklaşık 4 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yüzde 64'ünün ise hiçbir geliri yok.

Taiz kentindeki El-Burkani Mülteci Kampı'nda yaşayan Cevhera er-Rai, AA muhabirine mülteci kampındaki zorlu hayat şartlarına karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaş boyunca 4 farklı mülteci kampına taşındığını söyleyen Rai, "Kamplarda gerçek bir hayat yok, asgari yaşam gereksinimleri yok, içinde bulunduğumuz felaket bizi öldürmek üzere." ifadelerini kullandı.

"Yağmur kamplarda yaşayanların hayatını kabusa çeviriyor"

Rai, son günlerde artan yağışın kamplardakilerin hayatını daha da zorlaştırdığını belirterek, "Şiddetli yağmurun devam etmesiyle buradaki her şey ıslanır. Buğday ıslanır, odun ıslanır ve yağmur mevsimi kamplarda yaşayanlar için kabusa dönüşür, hayat felakete döner." dedi.

Yemenli mülteci, ağlayan bebeğine sarılarak, "Yağmurda ıslanan bu çadırda battaniyesiz, yataksız ve sobasız yaşıyoruz. Burada yaşıyor, yemek pişiriyor, yiyor ve uyuyoruz." diyerek karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

"Bu felaket, yaşamak için bizi pazarlarda dilenmeye mecbur etti"

Burkani Mülteci Kampı'nda yaşayan üç çocuk annesi Hüda ed-Denani de kampa sığınalı aylar olduğunu henüz herhangi bir kuruluştan yardım almadıklarını dile getirdi.

"Hasta olduğumuzda doktora gidemiyoruz, ilaç alamıyoruz." diyen Denani, açlık, hastalık ve yoksulluğun acısını sonuna kadar yaşadıklarını belirtti.

Denani, zorlu hayat şartlarının kendilerini istemedikleri şeyler yapmaya mecbur bıraktığını vurgulayarak, "Bir hayırseverin aylık bir torba getirdiği undan başka yardım almıyoruz. Çadır, yiyecek ve herhangi bir yardım almadık. Bu felaket, yaşamak için bizi pazarlarda dilenmeye mecbur etti." diye konuştu.

Kampta son günlerde yılanların çoğaldığını söyleyen Denani, zehirlenme tehlikesiyle de karşı karşıya olduklarını ve büyük korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

Yerinden edilmiş 2 milyon Yemenli kadın

Yemenli gazeteci Affaf el-İbare de ülkede yerinden edilenlerin özellikle kadın ve çocukların çok kötü ve zor koşullar içinde olduğunu vurguladı.

Yetersiz beslenme ve hastalıktan çok sayıda kadının muzdarip olduğunu kaydeden İbare, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve salgın hastalıkların doğum sırasında anne ölümlerinin oranını önemli ölçüde artırdığını dile getirdi.

İbare, Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon Yemenli kadın olduğunu ve savaşın biteceği, evlerine dönecekleri umuduyla yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor
Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor
Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor
Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor
Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de 7 yıldır süren savaşın bedelini mülteci kamplarındaki kadın ve çocuklar ödüyor - Son Dakika


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