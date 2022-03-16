Yemen'de alıkonulan ve kaçırılan 110 sivilin serbest bırakılması için gösteri yapıldı - Son Dakika

Yemen'in Taiz kentinde büyük bir kısmı Husilerin hapishanelerinde alıkonulan ve kaçırılan 110 sivilin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlendi.

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliğinin yaptığı çağrı üzerine, onlarca kişi Taiz Valilik binası önünde toplandı.

Göstericiler, "İşkence, kaçırılanların hayatını tehlikeye atıyor" ve "Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini hapishaneleri ziyarete çağırıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Birliğin gösteri sırasında okunan yazılı açıklamasında da, Taiz kentinden 110 kişinin kaçırıldığı veya zorla kaybedildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 110 kişiden 105'inin Husilerin kontrolündeki hapishanelerde, 4'ünün hükümet güçlerinin elinde, birinin de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Tarık Salih birliklerinin elinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, tüm yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri ile aktivistlere kaçırılanların serbest bırakılması için baskı yapmaları ve çalışmalarını yoğunlaştırmaları çağrısı yapıldı.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.