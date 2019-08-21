Son Dakika Haberleri: Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü
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Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

45 dakika önce

Yemen'de Husi'lerin kontrolündeki baş kent Sanaa'nın güney doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü, System.String[]

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneydoğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.


İsmini açıklamama şartı ile konuşan iki ABD yetkilisi, MQ-9 model İHA'nın salı günü düşürüldüğünü doğruladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:30 
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Yemen'de Husiler, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
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