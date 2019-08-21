Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü
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Yemen'de Husi'lerin kontrolündeki baş kent Sanaa'nın güney doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneydoğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
İsmini açıklamama şartı ile konuşan iki ABD yetkilisi, MQ-9 model İHA'nın salı günü düşürüldüğünü doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:30
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