Üye Girişi
Yemen'de anlaşmazlıkların gölgesinde 5 yıldır uçuşlara kapalı olan Sana Havalimanı çözüm bekliyor - Son Dakika

Yemen'de anlaşmazlıkların gölgesinde 5 yıldır uçuşlara kapalı olan Sana Havalimanı çözüm bekliyor

30.06.2021 13:22
Yemen'de anlaşmazlıkların gölgesinde 5 yıldır uçuşlara kapalı olan Sana Havalimanı çözüm bekliyor, System.String[]

Yemen'in başkentindeki Uluslararası Sana Havalimanı'nda yaklaşık 5 yıldır askıya alınan uçuşların yeniden başlaması için uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sarf edilen çabalar, hükümet ile Husiler arasında bir uzlaşı mekanizması kurulamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yemen'in başkentindeki Uluslararası Sana Havalimanı'nda yaklaşık 5 yıldır askıya alınan uçuşların yeniden başlaması için uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sarf edilen çabalar, hükümet ile Husiler arasında bir uzlaşı mekanizması kurulamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden savaşın ve onun yol açtığı krizin gölgesindeki Yemen'de taraflar arasındaki anlaşmazlık maddelerinden birini de Uluslararası Sana Havalimanı'nın 2016 yılından bu yana uçuşlara kapalı olması oluşturuyor.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkenin en büyük havalimanındaki seferler yıllardır askıya alınmış durumda.

Hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 9 Ağustos 2016'da Husilerin denetiminde bulunan Sana Havalimanı'na uçuşlara yasak getirdi. Bununla birlikte BM, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi kuruluşların insani yardım uçuşları devam etti.

Koalisyon güçleri, Husileri, ülke için hayati öneme sahip havalimanını askeri amaçlar için kullanmak, askeri danışman getirmek ve silah kaçakçılığı yapmakla suçluyor.

Bu suçlamaları reddeden, Sana'nın tamamen sivil bir havalimanı olduğunu savunan Husiler ise koalisyonun, tedavi için yurt dışına seyahat etmek isteyenler başta olmak üzere milyonlarca Yemenliye hizmet eden havalimanını kapatarak insani krize neden olduğunu savunuyor.

Havalimanındaki seferlerin durdurulmasından bir yıl sonra 10 Ağustos 2017'de koalisyon, BM'ye ticari uçuşların yeniden başlamasına ve bu uçuşlarda yolcuların da taşınmasına katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, o dönemdeki açıklamasında, "İyi bir havalimanı yönetimi, ticari uçakların güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması için gerekli faktörlerin olması durumunda ticari uçaklar için hava trafiğini açmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Husiler, koalisyonun açıklamasına ilişkin yorum yapmazken havalimanının başka bir kesim tarafından yönetilmesini kesinlikle reddederek bunun Yemen'in egemenlik hakkı olduğunu ifade ediyor.

Stockholm Anlaşması

İsveç'in başkenti Stockholm, Yemen'deki çatışmalara ve anlaşmazlıklara çözüm amacıyla Aralık 2018'de BM gözetiminde düzenlenen müzakerelere ev sahipliği yaptı.

Müzakerelerde ele alınan meseleler arasında Sana Uluslararası Havalimanı'nın ticari uçuşlar için açılması dosyası da yer alıyordu ancak hükümet ile Husiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu konuda gerçek anlamda bir ilerleme kaydedilemedi.

Yemen hükümeti, müzakere sürecinde havalimanının yeniden açılmasını, buradan kalkacak uçakların güneydeki Aden veya doğudaki Seyun havalimanlarının denetime tabi olması şartıyla kabul etti.

Ancak Husiler, hükümetin şartını kabul etmedi ve havalimanının herhangi bir denetime tabi olmaksızın eskisi gibi faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Havalimanına ilişkin kalıcı müzakereler

Havalimanı dosyasına ilişkin Stockholm görüşmelerinin başarısız olmasının ardından BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, söz konusu krizi çözmek için hükümet ile Husiler arasında ara buluculuk girişimlerine devam etti.

Vatandaşların, Sana'nın muadili olarak Aden ya da Seyun havalimanlarına ulaşmak için uzun mesafeler katetmek zorunda kaldığı, hatta meşakkatli yolculuklar sırasında bazı hastaların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların yaşandığı Yemen'de BM Temsilcisi, havalimanının yeniden açılması için uzlaşmacı bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu dosya Griffiths için ciddi zorluklar yarattı. BM Temsilcisi'nin ateşkesin sağlanması çabaları, Husilerin Sana Havalimanı'nın yeniden açılması ve şart olmaksızın ablukanın kaldırılması istekleriyle çatıştı. Hükümet de Husileri, havalimanı dosyası da dahil olmak üzere "insani durumların ticaretini yapmakla" suçladı.

Umman ara buluculuğu

Yemen'deki krizin çözülmesi adına son aylarda Umman'ın ara buluculuğu öne çıkmaya başladı. Umman, Sana Havalimanı da dahil olmak üzere en önemli dosyalarda ara buluculuk yaptı.

Umman'dan bir heyet 7 yıldır devam eden savaş süresince ilk kez 5 Haziran'da Yemen'deki iç savaşın taraflarından Husiler ile görüşmek üzere başkent Sana'ya giderek Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

Bazı siyasi, askeri ve insani meselelerin ele alındığı görüşmelerde, Sana Havalimanı dosyası geniş yer kapladı. Ancak Umman heyetinin yürüttüğü bu görüşmelerde de ilerleme kaydedilemedi.

Husilere yakın kaynakların 11 Haziran'a yaptığı açıklamaya göre, görüşmelerde Umman heyetine, Sana Havalimanı'nın meşru bir egemenlik hakkı olması hasebiyle herhangi bir pazarlık konusu olmadan yeniden açılması gerektiği bildirildi.

Aynı gün Yemen Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kendi koşulları dışında havalimanını açmayı reddettiğine dikkati çekerek, hükümetin ise görüşmelerde havalimanının askeri hizmetler veren bir alana dönüştürmek için değil de tüm vatandaşların güvenli seyahatini sağlaması için gerekli tavizleri sunduğunu vurguladı.

Ekonomik kayıplar ve insani açıdan yansımaları

Uluslararası Sana Havalimanı'nın yaklaşık 5 yıldır kapalı olması, insani etkilerinin yanı sıra Yemen ekonomisinin büyük kayıplar yaşamasına neden oldu.

Husilerin denetimi altındaki Sana Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, mart ayında Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, havalimanının abluka altında uçuşlara kapatılması ve çeşitli hava saldırılarından dolayı ülke ekonomisinin uğradığı zararın 3,5 milyar doları aştığını dile getirdi.

Şayif, bir ay kadar önce yaptığı açıklamada ise havaalanının kapatılmasının yurt dışında acil tedaviye ihtiyacı olan 80 binden fazla hastanın ölümüne neden olduğunu söyledi.

Savaşın devam etmesi ve kapsamlı kuşatma sonucunda sağlık koşullarının kötüleştiğine işaret eden Şayif, 450 binden fazla hastanın da hala tedavi için yurt dışına gitmesi gerektiğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Umman, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de anlaşmazlıkların gölgesinde 5 yıldır uçuşlara kapalı olan Sana Havalimanı çözüm bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı 13:24 Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 13:23 CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:22 CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
13:22 İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon
13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:18 Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak         
13:26
İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon         
13:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz         
13:20
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de anlaşmazlıkların gölgesinde 5 yıldır uçuşlara kapalı olan Sana Havalimanı çözüm bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement