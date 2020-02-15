Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü - Son Dakika

Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü

11 dakika önce

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

Husilere ait el-Mesire kanalının haberinde, halkın gece Cevf iline bağlı El-Maslub ilçesinde düşürülen savaş uçağının enkazı etrafında toplandığı sırada koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Haberde, saldırı sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisine yer verilirken, tam sayı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, gece El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş
Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı Cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, tahliye olur olmaz otomobilini ölüme sürdü Mahallenin duvarlarına çizilen müstehcen resimler tepki çekti

Son Dakika Haberleri
11:59 Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını da eleştirdi
11:41 Ünlü şarkıcı, Kolombiya güzeliyle evleniyor! İşte detaylar...
11:41 Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama
11:19 Merve Özbey, Sevgililer Günü'nde Bursa'da sahneye çıktı
10:59 Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 12:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında onlarca sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]