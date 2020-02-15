Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında 30 sivil öldü - Son Dakika
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Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında 30 sivil öldü

7 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen'de Arap koalisyonunun hava saldırısında 30 sivil öldü, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının El-Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, el-Mesire kanalına yaptığı açıklamada, halkın gece Cevf iline bağlı El-Maslub ilçesinde düşürülen savaş uçağının enkazı etrafında toplandığı sırada koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hadıri, yaralıların tam sayısı hakkında bilgi vermedi.

Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, gece El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde koalisyona ait Tornado tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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