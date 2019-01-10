Son Dakika Haberleri: Yemen'de Askeri Geçit Törenine Hava Saldırısı

Yemen'de Askeri Geçit Törenine Hava Saldırısı

1 saat önce

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

Yemen'de Askeri Geçit Törenine Hava Saldırısı, System.String[]
Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ndeki eğitim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Yemen, Güncel
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