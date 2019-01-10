Yemen'de Askeri Geçit Törenine Hava Saldırısı

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ndeki eğitim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.



İlk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz