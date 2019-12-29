Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

6 saat önce

Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

Yemen'de askeri mezuniyet töreni sırasında, Husiler'in düzenlediği roket saldırısında 10 asker hayatını kaybederken en az 25 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyinde yer alan Dali kentinde Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin mezuniyet töreni sırasında izleyicilerin bulunduğu platforma roket atıldı. Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 10 asker hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle tören alanında büyük maddi hasar meydana geldi.

(Muhammet Errumeym/İHA)

Yemen'de askeri mezuniyet törenine saldırı: 10 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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