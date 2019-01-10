Son Dakika Haberleri: Yemen'de Askeri Törende Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı

Yemen'de Askeri Törende Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı

1 saat önce

Yemen'in Lahic kentinde bulunan El-Anad askeri üssünde tören sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Yemen'de Askeri Törende Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Yemen'in Lahic kentinde bulunan El-Anad askeri üssünde tören sırasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında Genelkurmay Başkanı Abdullah Salim Ali Al Nakhai'nin de bulunduğu öğrenildi.

Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri üssü El-Anad'da yapılan askeri tören sırasında patlama meydana geldi. Törene katılanlar arasında devlet yetkililerin de olduğu ifade edilirken, olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında Genelkurmay Başkanı Abdullah Salim Ali Al Nakhai, Genelkurmay Başkan Vekili Zindani, İstihbarat Daire Başkanı Mohammad Saleh Tamah'ın da bulunduğu öğrenildi.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Lahic'de bulunan El-Anad askeri üssündeki askerlere karşı insansız hava aracı ile saldırı düzenledik" denildi. - SANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak 9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:13:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de Askeri Törende Patlama: 4 Ölü, 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]