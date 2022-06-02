Yemen'de ateşkes 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Yemen'de ateşkes 2 ay daha uzatıldı

02.06.2022 14:34
Yemen'de ateşkes 2 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkedeki çatışma taraflarının, 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine saatler kala iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkedeki çatışma taraflarının, 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine saatler kala iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini duyurdu.

Grundberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışma taraflarının BM'nin Yemen'de yürürlükte olan ateşkesi iki ay daha uzatma önerisine olumlu yanıt verdiğini bildirmek isterim." ifadelerine yer verdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi, ateşkesi yenileme kararının yerel saatle 19.00'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

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