Yemen'de ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan beri en şiddetli çatışmalar yaşandı - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husi milisler arasında, ateşkesin başladığı 2 Nisan'dan bu yana ilk defa her iki taraftan can kayıplarının olduğu şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan Cevf vilayetinde Husilerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husi milislere bağlı keskin nişancıların hedef aldığı bir asker hayatını kaybetti.

Bu arada yerel basında yer alan haberlerde, Marib vilayetinin batı kesiminde Yemen ordusu ile Husilere bağlı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların başladığı ifade edildi.

Husilerin bölgede saldırıya geçmesi üzerine çatışmaların alevlendiği aktarılan haberlerde, çatışmalarda onlarca Husinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan çatışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde iki aylık ateşkesin ilan edildiği 2 Nisan'da bu yana taraflar arasında en şiddetli çatışmalar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre ise Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz ile telefonda görüşerek askeri gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.