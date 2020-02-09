Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı - Son Dakika

Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı

7 saat önce

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında, 13 Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana, Batı Sahili cephesinde yaşanan çatışmalarda 1600 Husi militanı öldürüldü.

Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı, System.String[]

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında, 13 Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana, Batı Sahili cephesinde yaşanan çatışmalarda 1600 Husi militanı öldürüldü.

Orduya bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mechemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm Anlaşması gereğince yapılan ateşkes ilanından bu yana öldürülen Husi militanlarının sayısının 1600'e ulaştığını belirtti.

Mechemi, ölü sayısını, Batı Sahili'nde bulunan Hudeyde kenti ve civarında bulunan hastane kaynaklarından aldıklarını kaydetti.

Husiler'den, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona erdi. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Stockholm, Aralık, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti
İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 05:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]