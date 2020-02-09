Yemen'de ateşkesten bu yana öldürülen Husi militan sayısı 1600'e ulaştı - Son Dakika

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında, 13 Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana, Batı Sahili cephesinde yaşanan çatışmalarda 1600 Husi militanı öldürüldü.

Orduya bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mechemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stockholm Anlaşması gereğince yapılan ateşkes ilanından bu yana öldürülen Husi militanlarının sayısının 1600'e ulaştığını belirtti.

Mechemi, ölü sayısını, Batı Sahili'nde bulunan Hudeyde kenti ve civarında bulunan hastane kaynaklarından aldıklarını kaydetti.

Husiler'den, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona erdi. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.