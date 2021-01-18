Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı - Son Dakika

Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı

18.01.2021 00:07
Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yaptığı atamalar nedeniyle Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yaptığı atamalar nedeniyle Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı.

GGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hadi'nin cuma günü Şura Meclisi ve Başsavcılık makamlarına yaptığı atamalara tepki gösterildi ve tek taraflı alınan bu kararının Konsey ile meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'na dönük açık bir ihlal ve baltalama girişimi olduğu öne sürüldü.

Riyad Anlaşması'nı akamete uğratmayı ve yeni hükümeti başarısızlığa uğratmayı hedefleyen mükerrer çalışmaların kınandığı açıklamada, GGK ile istişare edilmeden alınan bu kararlar gözden geçirilmezse "uygun adımlar" atılacağı tehdidinde bulunuldu ancak ayrıntı verilmedi.

Yemen hükümetinden ya da Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Hadi, cuma günü, Ahmed Salih el-Musa'yı Başsavcı ve Ahmed bin Dağr'ı Şura Meclisi Başkanı olarak atamıştı.

GGK ile hükümet arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın hükümetin kurulmasıyla ilgili uzlaşıya varılmasını öngördüğü ancak hükümet dışı yapılacak atamalarda ön istişare yapılması zorunluluğuna işaret etmediği belirtiliyor.

Yemen'de Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet 26 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Yeni hükümetin bakanları 4 Ocak'ta geçici başkent Aden'de resmi olarak görevlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Yemen, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü
Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı Beşiktaşlı Josef de Souza sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı         
23:30
Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar         
22:55
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi         
22:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu         
16:19
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 00:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de ayrılıkçı güçler, Cumhurbaşkanını, Riyad Anlaşması'nı baltalamakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei