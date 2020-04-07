Yemen'de ayrılıkçı hareket liderinden Aden'deki havaalanı ve limanı kapatma tehdidi - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi liderlerinden Nasır el-Baava, Aden Havaalanı ve limanını, koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini hafife alarak buralardan giriş yapması nedeniyle kapatma tehdidinde bulundu.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda Baava, Aden'e gelen koalisyon güçlerinin Kovid-19 önlemlerini hiçe saydığını belirtti.

Koalisyon güçlerinin "Aden ve Güney halkının hayatını umursamadığını" söyleyen Baava, gereken tedbirler alınmadığı takdirde Aden havaalanı ve limanını kapatma uyarısı yaptı.

Yemen hükümetine bağlı 170 askerin, geçen pazar günü Suudi Arabistan'da eğitimlerini tamamlamalarının ardından, uçuş yasağına rağmen, Aden Havaalanı'ndan giriş yapması protestolara neden olmuştu.

Yemen'de henüz koronavirüs vakası olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yemen'deki durum

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.