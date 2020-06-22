Yemen'de ayrılıkçılar "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" Sokotra'yı ele geçirdi

Yemen açıklarındaki Sokotra, aralarında Ejderha Kanı Ağacı'nın da bulunduğu farklı bir bitki örtüsüne sahip. Sokotra Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Hükümet, Suudilerin öncülüğündeki koalisyondan, geçen yıl imzalanan yetki paylaşımı anlaşmasına geri dönülmesi için STC'yi buradan çıkarmasını istedi. Suudi Arabistan'dan henüz açıklama gelmedi.

Vali Remzi Mahrus da ayrılıkçıların Hadibo'yu istila ettiğini söyledi.

Ancak Husilere karşı oluşturulan bu ittifak parçalanmış durumda.

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilere karşı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümeti destekliyor.

Aden Körfezi ağzındaki takım adalarının en büyüğü olan Sokotra, bitki örtüsü ve adaya özgü hayvan türleriyle tanınıyor.

Yemen 'de ayrılıkçılar, "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" olarak bilinen Sokotra Adası'nın kontrolünü ele geçirdi.

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