Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı grup Sokotra'da valilik binasını bastı - Son Dakika

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi yanlıları, Sokotra'da valilik binasını bastı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Güney Geçiş Konseyi destekçileri, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan güneydeki Sokotra ilinin merkezi Hadibu'da valilik binasına baskın düzenledi.

Ayrılıkçı grubun binayı bastıktan sonra Yemen bayrağını indirdiği ancak hükümet güçlerinin kısa süre içinde müdahale ederek binayı geri aldığı belirtildi.

BAE destekli güneydeki ayrılıkçı milisler, 30 Nisan'da Sokotra'yı ele geçirmek için hükümet güçleriyle çatışmıştı.

Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanı

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.



Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.



Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile konsey arasında 6 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.



Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği konseyin elinde bulunuyor.