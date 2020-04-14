Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı hareket, gat yasağından geri adım attı - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gat bitkisinin yasaklanması kararından, denetçi unsurlarının da bitkinin üreticisi ve kullanıcısı olması nedeniyle geri aldım attı.

GGK kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Aden kentinde gat bitkisinin satışı ve kullanımının yasaklanması kararından vazgeçildi.

Söz konusu kararı uygulama konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle geri adım atıldığı, kararın uygulanmasını sağlamakla görevli GGK güçlerinin çoğunun da gat kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, bitkinin üretiminde birinci sırada yer alan Dali kentindeki gat arazilerinin çoğunun mülkiyetinin de bu güçlere ait olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise GGK'nın daha önce de Aden'de bu yasağı uygulamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade ediyor.

Ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde de hükümet güçleri 5 Nisan'da gat bitkisinin satışı ve kullanımını yasaklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından uyuşturucu özelliği olan bitkilerden kabul edilen ve birçok ülkede yasaklanan gat bitkisi Yemenliler tarafından yoğun şekilde kullanılmasının yanı sıra ülke ekonomisinin "en büyük dinamiklerinden biri" sayılıyor.