Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı konsey, darbeci komutanın görevden alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı konsey, darbeci komutanın görevden alınmasına tepki gösterdi

27.04.2021 18:41
Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı konsey, darbeci komutanın görevden alınmasına tepki gösterdi, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 2019'da meşru yönetim aleyhinde düzenlenen darbeye katılması nedeniyle üst düzey bir güvenlik komutanını görevden alması kararını kabul etmediğini açıkladı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 2019'da meşru yönetim aleyhinde düzenlenen darbeye katılması nedeniyle üst düzey bir güvenlik komutanını görevden alması kararını kabul etmediğini açıkladı.

GGK Sözcüsü Ali el-Kesiri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen Cumhurbaşkanlığının Tümgeneral Fadıl Muhammed Abdullah Baaş'ın Aden, Ebyen, Lahec ve Dali'deki özel güvenlik güçleri komutanlığı görevinden alındığına ilişkin bir karar yayınlandığını kaydetti.

Bu kararın kesinlikle reddedildiğini belirten Kesiri, konseyin bu kararın uygulanmasını engelleyeceği taahhüdünde bulundu.

Darbeye katıldığı gerekçesiyle görevden alındı

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, dün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Hadi tarafından 19 Mart'ta imzalanan ve Baaş'ın görevden alınması kararını öngören bir belge yayımladı.

Rahbi, Baaş'ın Ağustos 2019'da GGK milisleri tarafından meşru yönetim aleyhinde düzenlenen darbeye katılması nedeniyle görevden alındığını aktardı.

Baaş'ın görevden alınma kararının üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen hala neden uygulanmadığı henüz bilinmiyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, art arda gelen hükümetlerin ülkenin güneyini siyasi ve ekonomik olarak ötekileştirdiğini, zenginliğini yağmaladığını iddia ederek Yemen'in güneyinin kuzeyinden ayrılmasını istiyor.

GGK, Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'deki Yemen hükümetine bağlı askeri merkezleri kontrolü altına alarak kenti ele geçirmişti. O dönem gelişmeler karşısında hükümet kanadı, geçici başkentin derhal terk edilmesi çağrısı yaparken, operasyonun meşru yönetime bir darbe olarak kabul edildiğini açıklamıştı.

Ayrılıkçı konsey, Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı konsey, darbeci komutanın görevden alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika


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