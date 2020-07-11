Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı unsurlardan, hükümete "Ebyen'de ateşkesi ihlal" suçlaması - Son Dakika

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı unsurlardan, hükümete "Ebyen'de ateşkesi ihlal" suçlaması

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), meşru hükümete bağlı güçleri, "Ebyen'deki ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), meşru hükümete bağlı güçleri, "Ebyen'deki ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

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GGK sözcüsü Muhammed en-Nakib Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümet güçleri bugün, Ebyen cephesinde ateşkesi delerek GGK mevzilerini tank ve havan toplarıyla hedef aldı." ifadesini kullandı.

Nakib, söz konusu saldırıların, kendilerini karşılık vermeye sevk ettiğini savundu.

Hükümet güçlerinden söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Hükümet güçleri ile GGK arasında haftalardır çatışmaların yaşandığı Ebyen kentinde 28 Haziran sabahı ateşkes sağlanmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nin isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı unsurlardan, hükümete 'Ebyen'de ateşkesi ihlal' suçlaması - Son Dakika
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