Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi - Son Dakika
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Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi

08.10.2022 18:06
Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El-Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El-Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığı bildirildi.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahfed ilçesinden El-Kaide unsurlarının çıkarılması ve burada kontrolün sağlanması için GGK güçlerinin operasyon düzenlediğini söyledi.

Bu günkü operasyonun Ebyen'de terör örgütleri ile mücadele için 22 Ağustos'ta başlatılan Doğu Okları Operasyonu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Nakib, Mahfed ilçesinin merkezinde kontrolü sağladıklarını aktardı.

Operasyonda ölü veya yaralı bilgisine ilişkin ise bir ayrıntı verilmedi.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu.

GGK, Ebyen'de El-Kaide'nin bulunduğu 3 vadide kontrolü sağlamıştı

GGK, 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Sözcü Nakib 18 Eylül'de yaptığı açıklamada da, GGK güçlerinin El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve "Kalesi" konumundaki Umran Vadisi'de kontrolü sağladığını belirtmişti.

Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta Ebyen'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi - Son Dakika

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