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Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı - Son Dakika

Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı

09.06.2021 08:57

Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, kentte kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için toplanan göstericilere saldırdı.

Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, kentte kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için toplanan göstericilere saldırdı.

Yemen'in Aden kentinde yer alan Tawahi bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, kentte kötüleşen yaşam koşullarını protesto etmek için yürüyüş düzenleyen göstericilere saldırdı.

Yürüyüş sırasında, kentteki hizmetlerin iyileştirilmesini, GGK'ya bağlı güçlerin Aden'den ayrılmasını ve Aden'deki BAE güçlerine ait hapishanelerindeki mahkumların serbest bırakılmasını talep eden göstericiler ile GGK güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalarda kent sokakları savaş alanına dönerken, göstericiler ise GGK'nın müdahalesinin ardından sokaklara dağıldı.

(Muhammet Errumeym/İHA)

Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı
Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı
Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı
Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı

Protesto, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli GGK güçleri göstericilere saldırdı - Son Dakika


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