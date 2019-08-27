Son Dakika Haberleri: Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak

53 dakika önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ve meşru hükümete bağlılığını ilan eden "Nuhba (Seçkin) Şebvaniyye" güçlerinden bir grubun ulusal orduya dahil edilmesine karar verildi.

Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ve meşru hükümete bağlılığını ilan eden "Nuhba (Seçkin) Şebvaniyye" güçlerinden bir grubun ulusal orduya dahil edilmesine karar verildi.

Hükümete ait haber ajansı SABA'ya göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Şebve ilinin merkezi Atak ilçesindeki güvenlik komitesi toplantısında, dün mevzilerinden çekilerek hükümete bağlılığını açıklayan Nuhba Şebvaniyye güçlerinden bir grubun ordu bünyesine alınması yönünde talimat verdi.

Abdulmelik ayrıca, ilde güvenlik ve istikrarın sağlanması için il yerel yönetim birimleriyle koordinasyon içinde bir güvenlik planı hazırlanmasını istedi.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, geçen hafta perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahaledeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabancı Holding, Yünsa hisselerini satıyor
İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 04:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de BAE destekli güçlerden bir grup ordu bünyesine alınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]