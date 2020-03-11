Yemen'de BAE destekli güçlerden, Taiz'de hükümete ait askeri merkeze saldırı - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Taiz ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler, hükümete bağlı birliklere ait özel güvenlik merkezine saldırı düzenledi.

Bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, Taiz'in batısındaki El-Hayami bölgesinde yer alan özel emniyet güçlerine ait merkeze baskın düzenleyen BAE destekli Ebu el-Abbas Tugayı, güvenlik güçlerinin direnişiyle karşılaştı.

BAE destekli tugay ile hükümet yanlısı güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.

Sivil yerleşim alanları yakınındaki çatışmalarda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken taraflardan da henüz olaya ilişkin açıklama gelmedi.

Hükümet güçleri, düzenledikleri operasyonlarla 2019'un Nisan ayı sonlarında Taiz ilinin merkezindeki büyük mahallelerde denetimi sağlamıştı. Taiz'de devlet düzenini tesis etmeyi amaçlayan operasyonlar, bölgedeki BAE destekli güçlerin kırsal alanlara çekilmesine neden olmuştu.

Uzmanlar, bu sürecin, Taiz makamları ile geçici başkent Aden'deki BAE güçleri arasında gerilimi tırmandırdığını ifade ediyor. BAE'nin Aden'de Yemen ordusu üzerindeki kısıtlamaları artırdığı; ordunun askeri destek vermesini ve askeri makamların Aden'deki yetkililerle görüşmesini engellediği kaydediliyor.

Yemen'in güneyinde yaşananlar

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.



Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.



BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.



Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.