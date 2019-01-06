Yemen'de, Bae Destekli Güçlerin Saldırısıyla İlgili Soruşturma
31 dakika önce
Yemen hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yemen
hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
AA muhabirine konuşan bir emniyet yetkilisi, İçişleri Bakanı
Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.
Yetkili, İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti. Suudi Arabistan
öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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