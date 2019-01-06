Son Dakika Haberleri: Yemen'de, Bae Destekli Güçlerin Saldırısıyla İlgili Soruşturma

Yemen'de, Bae Destekli Güçlerin Saldırısıyla İlgili Soruşturma

31 dakika önce

Yemen hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yemen'de, Bae Destekli Güçlerin Saldırısıyla İlgili Soruşturma, System.String[]
Yemen hükumeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde bir kabileye düzenlediği ve biri çocuk 9 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirine konuşan bir emniyet yetkilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.

Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Dünya
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