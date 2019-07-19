Yemen'de BAE'nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü
58 dakika önce
Yemen'de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.
Yemen Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:31 Kaynak: İHA
'de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri
'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.
Yemen'in Abyan bölgesindeki bir kontrol noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hizam Emni güçlerine yönelik silahlı saldırı geçekleştirildi. Saldırı sonucu Hizam Emni güçlerine bağlı 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Hükümet
kaynakları yaşanan olayı doğrularken, saldırıda RPG roketleri ve makineli tüfekleri kullanıldığı kaydedildi.
Saldırıyı kimin düzenlediği hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmasa da saldırının arkasında El-Kaide terör örgütü olduğu tahmin ediliyor. - SANA
Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı