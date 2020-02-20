Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı - Son Dakika

Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı

7 saat önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Suudi Arabistan tarafından atanan yerel koalisyon yetkilisini alıkoydu.

Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Suudi Arabistan tarafından atanan yerel koalisyon yetkilisini alıkoydu.

AA muhabirine açıklamada bulunan yerel kaynaklar, Hizam Emni Birliklerine bağlı Maaş Komitesi Başkanı ve et-Tevahi ilçesi meclis üyesi Muhammed Tahir'in evinin dün, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı bir grup tarafından basıldığı ve evinden götürüldüğü belirtildi.

Tahir'in, Suudi Arabistan'ın desteklediği koalisyon güçleri tarafından atandığı ifade edilirken, nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Tahir'in, BAE tarafından denetlenen Terörle Mücadele Birimine sevk edildiğini belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.


Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun kötüleşmesini önlemek için hükümetin kente geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar kayda değer herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de BAE'nin desteklediği milisler Suudi Arabistan'ın atadığı koalisyon yetkilisini kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]