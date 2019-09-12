Son Dakika Haberleri: Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması

25 dakika önce

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kentteki temsilcisi ile Güney Geçiş Konseyi'nden bazı kişileri devlet kurumlarına saldırmakla suçladı.

Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması, System.String[]

Yemen'in Sokotra Valisi Remzi Mahrus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kentteki temsilcisi ile Güney Geçiş Konseyi'nden bazı kişileri devlet kurumlarına saldırmakla suçladı.

Mahrus yaptığı yazılı açıklamada, BAE temsilcisi Halfan el-Mezrui'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı kişilerden oluşan bir grupla elektrik kurumuna baskın düzenlediğini belirtti.

Mezrui ile beraberindeki grubun, jeneratör ve trafolara el koyduğunu aktaran Mahrus, devlet kurumlarına yönelik bu saldırının kabul edilemez bir davranış olduğunu ve buna derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Emniyet teşkilatına, devlet kurumları için takviye koruma gücü oluşturma talimatı verdiklerini ifade eden Mahrus, "Sokotra halkına yönelik hizmetlerin aksamasını ve fitne çıkarmayı hedefleyenlerin başarılı olamayacağını" ifade etti.

Sokotra Valiliği Basın Sekreteri Muhammed Abdullah es-Sokotri ise önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokotra'nın pek çok bölgesinde 4 gündür aralıksız elektrik kesintisi yaşandığını bildirmişti.

Yemen'in güneyindeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ambargoyu yumuşatma sinyali verdi İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit senaryosunu 20 maddede açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 01:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de BAE'nin Sokotra temsilcisine, devlet kurumlarına saldırı suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]