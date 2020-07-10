Yemen'de BAE ve Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler arasında çatışma - Son Dakika

Yemen'de BAE ve Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler arasında çatışma

Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) birlikleri ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Amalika Güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Lahic kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) birlikleri ile Suudi Arabistan tarafından desteklenen Amalika Güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, GGK güçlerinin, Lahic'deki tartışmalı bölgede askeri alan oluşturmak istemesi üzerine Suudi Arabistan tarafından desteklenen güçlerle aralarında çatışma çıktı.

Lahic'deki Aned Askeri Üssü çevresinde yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

GGK'nin çatışmalarda Amalika Güçleri 2. Tugayı'ndan "7 kişiyi esir aldığı" kaydedildi.

GGK'nin kontrolündeki Aned Askeri Üssü Sözcüsü Mahir el-Halimi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Amalika Güçlerinin üssü ele geçirmeye, güneydeki Dali ve Aden arasındaki bağlantı hattını kontrol altına almaya çalıştığını ifade etti.

Halimi, Amalika Güçlerinin püskürtüldüğünü ve üssün çevresinden geri çekilmeye zorlandığını aktardı.

Lahic kentinde yıl başından bu yana bazı silahlı aşiretler tarafından desteklenen Amalika 2. Tugayı ile GGK'ye bağlı Hizam el-Emni güçleri arasında gerginlik yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE ve Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler arasında çatışma - Son Dakika
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