Yemen'de balistik füze saldırısında 1 asker öldü, 3'ü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de balistik füze saldırısında 1 asker öldü, 3'ü yaralandı - Son Dakika

Yemen'de balistik füze saldırısında 1 asker öldü, 3'ü yaralandı

1 saat önce

Yemen'in Marib kentinde yer alan merkezi güvenlik karargahına balistik füzeyle saldırıda bulunuldu.

Yemen'de balistik füze saldırısında 1 asker öldü, 3'ü yaralandı, System.String[]

Yemen'in Marib kentinde yer alan merkezi güvenlik karargahına balistik füzeyle saldırıda bulunuldu.

Ülkedeki meşru hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçlerinin kalelerinden biri olan Marib kentinde yer alan merkezi güvenlik karargahı balistik füzeyle hedef alındı.

Saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin birkaç gün önce Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında 87 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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