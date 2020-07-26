Yemen'de Barışçıl Eylem Komitesinden BAE destekli gruba tepki - Son Dakika

Yemen'in El-Mehra ilindeki Barışçıl Eylem Komitesi Başkanı Amir Saad Kelşat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ilde olayları tırmandırması halinde onlara karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kelşat, GGK'nin Mehra ilinde olayları tırmandırmada ısrarının, Aden ve Sokotra'nın kontrolünü sağlamasının ardından burayı da ele geçirmeyi hedeflemesinden kaynaklandığını söyledi.

GGK'nin, Suudi Arabistan ve BAE'nin yönlendirmesi olmadan olayları tırmandırmaya yeltenemeyeceğini belirten Kelşat, bu ülkelerin GGK'yi nabız yoklama aracı olarak kullandığını, herhangi bir ili ele geçirdiğinde de durumu meşrulaştırmak için müdahale ettiklerini dile getirdi.

GKK'yi "yabancı güçlerin uzantısı" diye nitelendiren Kelşat, "GGK Mehra'da olayları tırmandırırsa biz karşılık vermeye hazırız. GGK'nin Mehra'yı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Bölgeyi paylaşma planı

Kelşat, GGK'yi kullanan Suudi Arabistan ve BAE'nin ülkenin güney illerini kontrol altına alarak bölüşmeyi planladığını kaydetti.

Kelşat, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı ve Babul Mendeb Boğazı yerine petrol boru hatlarını Mehra üzerinden Arap Denizi'ne ulaştırmak gibi uzun vadeli ekonomik hedeflerinin bulunduğuna dikkat çekti.

GGK yandaşı yüzlerce kişi, dün Mehra'nın merkezi El-Gayda kentinde özerk yönetim talebiyle eylem yapmıştı.

Barışçıl Eylem Komitesi ise 22 Temmuz'da GGK'nin Gayda kentinde eylem yapması halinde Suudi Arabistan'a karşı gösterilere yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu.

BAE destekli GGK, 26 Nisan'da ülkenin güneyinde özerklik ilan etmiş ancak Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmıştı.