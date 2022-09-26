Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilerin sorumluluklarından kaçtığını söyledi - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilerin sorumluluklarından kaçtığını söyledi

26.09.2022 00:58
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilerin sorumluluklarından kaçtığını söyledi

Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin ülkedeki ateşkese ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçtığını söyledi.

Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerin ülkedeki ateşkese ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçtığını söyledi.

İmamiye yönetiminin sona ermesinin 60'ıncı yılı münasebetiyle televizyonda ulusal sesleniş konuşması yapan Alimi, 6 ayı Husi milislerin sahtekarlığını ispat etmekle ve yalanlarına gerçeklerle karşı koymakla geçirdiklerini dile getirdi.

Ateşkesin 6 aylık süresi boyunca Sana Havalimanında onlarca seyrüsefer gerçekleştirildiğini, Hudeyde Limanına 1 milyon 400 bin ton petrol türevleri taşıyan 50 gemi yanaştığını hatırlatan Alimi, Husilerin ise abluka altındaki Taiz ve diğer kentlerin yolunun açılması ve limanlardan elde edilen gelirlerden memur maaşlarının ödenmesi gereken sorumluluklarını yerine getirmediklerini vurguladı.

Alimi, ülkedeki insanların dünyada insani krizlerin en kötüsünü yaşadığını hatırlatarak, "Husiler bu davranışlarla gerçek yüzlerini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

Memur, Yemen, Güncel, Son Dakika

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