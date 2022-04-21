Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun yönetim kadrosu belirlendi - Son Dakika
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Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun yönetim kadrosu belirlendi

21.04.2022 14:29
Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun yönetim kadrosu belirlendi

Yemen'de yaklaşık iki hafta önce kurulan Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun liderlik komitesinin belirlendiği belirtildi.

Yemen'de yaklaşık iki hafta önce kurulan Başkanlık Konseyi'ne bağlı İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun liderlik komitesinin belirlendiği belirtildi.

Görevi, Başkanlık Konseyi'nin çalışmalarını desteklemek, siyasi bileşenler arasında yakınlaşmayı; siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik konularında istişareyi sağlamak olan İstişare ve Uzlaşı Komisyonu 50 üyeden oluşuyor.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre 50 kişilik komisyona liderlik etmek için uzlaşıyla biri başkan 5 kişiden oluşan bir komite kuruldu.

İstişare ve Uzlaşı Komisyonu, liderlik komitesinin başkanı olarak da Muhammed Abdullah Nasır el-Gaysi'yi seçti.

Gaysi başkanlığındaki komitede Abdulmelik el-Mahlefi, Sahr el-Vecih, Cemile Ali Reca ve Ekrem el-Amiri isimleri yer alıyor.

Başkanlık Konseyi de siyasi güçlerin, Gaysi'nin İstişare ve Uzlaşı Komisyonu liderlik komitesi başkanı olarak seçilmesini onayladığını açıkladı.

Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Gaysi ile bir araya geldi. Alimi, görüşmede, İstişare ve Uzlaşı Komisyonu'nun, Konsey'e çalışmalarında yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

Konsey Başkanı, önümüzdeki dönemde uzlaşı ve ortaklık ruhunun somutlaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

Yemen'in güneyindeki Şebve ilinden olan Gaysi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi Dış İlişkiler Genel Yönetim Başkanlığı görevinde çalıştı.

2019'daki Riyad Anlaşması görüşmelerinde GGK heyetinde yer alan Gaysi, Mart 2022'de BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg liderliğindeki Ürdün istişare görüşmelerinde GGK'yı temsil etti.

Başkanlık Konseyi'nin kurulması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkede bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Alimi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyini kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, 7 Nisan'da Alimi başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Başkanlık Konseyi üyeleri 19 Nisan'da yemin ederek göreve başlamış, Alimi de yeminin ardından yaptığı konuşmada Husilerin ülkedeki meşru yönetime yaptığı darbeyi sona erdirme ve ekonomik krizi çözme sözü vermişti.

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Kaynak: AA

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