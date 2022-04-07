Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulması Arap dünyasında olumlu karşılandı - Son Dakika
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Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulması Arap dünyasında olumlu karşılandı

07.04.2022 16:37
Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulması Arap dünyasında olumlu karşılandı

Arap ülkeleri ve kurumları, Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasını ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık acil mali destek sağlamasını memnuniyetle karşıladı.

Arap ülkeleri ve kurumları, Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasını ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık acil mali destek sağlamasını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık Konseyi, "Yemen'de meşruiyetin somut örneği" olarak tanımlandı. Konsey'e destek verilen açıklamada, Yemen'deki yeni gelişmelerin ülkeyi barışa doğru götürmesi temennisinde bulunuldu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin Başkanlık Konseyi kararını olumlu bulduğunu açıklarken, Yemen'de istikrarı sağlayan her şeye destek verdiğini kaydetti ve Konsey'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi'nin kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Konsey'in görevlerini yerine getirmesi için destek ifadelerine yer verildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Yemen'deki krizinin siyasi yolla çözülmesi yolunda atılan adımların desteklendiği belirtilerek, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'e mali desteğinden övgüyle bahsedildi.

Yemen Islah Partisi'nin Medya Dairesi Başkanı Ali el-Cerradi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başkanlık Konseyi'ni memnuniyetle karşılayarak, Konsey'in siyasi çatışmalara son vereceğini belirtti.

Yemen'e 3 milyar dolarlık acil mali destek

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen'de kurulan "Başkanlık Konseyi"ni memnuniyetle karşılayarak, BAE'yle beraber ülke ekonomisine destek için 3 milyar dolarlık acil mali destek sağlandığını; Başkanlık Konseyi'ne ve destekleyici kuruluşlarına tam destek verildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da konuya ilişkin yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, yeni kurulan Başkanlık Konseyi'ni "Yemen'i barış ve kalkınmaya taşıyacak; halkın güvenlik ve istikrara kavuşmasını sağlayacak bir geçiş sürecini içeren kapsamlı ve nihai bir siyasi çözüme ulaşmak için BM gözetiminde Husilerle müzakerelere başlaması" konusunda teşvik ettiği kaydedilmişti.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen devlet televizyonunda sabaha karşı yayımlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ise sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Uleymi Başkanlığı'ndaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'de "Başkanlık Konseyi"nin kurulması Arap dünyasında olumlu karşılandı - Son Dakika
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