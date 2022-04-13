Yemen'de Başkanlık Konseyi üyeleri Aden'e geleceği için kentte güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeni kurulan Başkanlık Konseyi'nin Yemen'in geçici başkenti Aden'e geleceği yönündeki haberler üzerine kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, şehrin güvenli bir şekilde ülke liderlerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Geçici başkent Aden'in birçok bölgesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Zırhlı araçlar, askeri ekipler ve onlarca askerin, şehrin havalimanının ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgelere konuşlandırıldığı aktarıldı.

Yemen'de meşru hükümet, Mart 2015'te Suudi Arabistan'a geçerek çalışmalarını Riyad'da ve Aden'de sürdürmeye başlamıştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen'de bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyinin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi de 7 Nisan'da Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.