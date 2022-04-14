Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibi Türk kuruluşlarının yardımlarından istifade ediyor - Son Dakika
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Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibi Türk kuruluşlarının yardımlarından istifade ediyor

14.04.2022 21:54
Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibi Türk kuruluşlarının yardımlarından istifade ediyor

Yemen'in üç vilayetinde yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi binlerce Yemenlinin, ramazan ayının başından bu yana Türk yardım kuruluşlarınca sağlanan gıda yardımından yararlandığı belirtildi.

Yemen'in üç vilayetinde yerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi binlerce Yemenlinin, ramazan ayının başından bu yana Türk yardım kuruluşlarınca sağlanan gıda yardımından yararlandığı belirtildi.

Yemen'deki El-Vusul İnsani Yardım Kuruluşunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk yardım kuruluşu Umuda Koşanlar Derneğince finanse edilen ramazan ayı yardım projelerinden 11 bin kişi yararlandı.

Projenin un, pirinç, şeker, yağ ve hurmadan oluşan gıda paketlerinin ihtiyaç sahibi ve yerinden edilmiş yaklaşık bin aileye dağıtımını kapsadığı kaydedildi.

Yardım paketlerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz ve Hadramevt illeri ile doğusundaki Mukalla kentinde dağıtıldığı ayrıca 5 bin iftar öğünü verildiği aktarıldı.

Vusul İnsani Yardım Kuruluşu açıklamasında ayrıca Türkiye merkezli Fetih Derneğince finanse edilen ramazan ayı yardım projelerinden 1800 Yemenlinin istifade ettiği belirtildi.

Projelerin ülkenin doğusundaki El-Mehra ilinde 200 ihtiyaç sahibi aileye pirinç, şeker, un, yağ ve hurmadan oluşan gıda paketlerinin dağıtılmasını kapsadığı ifade edildi.

Fetih Derneği ayrıca Mehra ile Mukalla'de 600 kişi için iftar yemeği tertip etti.

Yemenli kuruluş, bu yardımların Yemenli ailelerinin sıkıntılarını hafiflettiğini, temel gereksinimlerini sağlamada karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olduğunu bildirdi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Pirinç, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibi Türk kuruluşlarının yardımlarından istifade ediyor - Son Dakika


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