Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü - Son Dakika

- Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü

YEMEN - Yemen'de bir aracın sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış beraberinde seli getirdi. Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı. Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi. Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.