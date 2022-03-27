Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı

27.03.2022 03:31

Son dakika haberler... - Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı Yemen'in güneyindeki Aden kentinin Khor Makser semtinde bir binanın çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

- Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı

ADEN - Yemen'in güneyindeki Aden kentinin Khor Makser semtinde bir binanın çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir binanın çatısının çökmesi sonucu can pazarı yaşandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Aden kentinin Khor Makser semtinde yer alan ve sığınmacıların kaldığı eski bir binanın çatısında çökme yaşandığını ifade etti. Yaşanan olayın ardından ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için olay yerine sevk edildiğini belirten yetkililer, meydana gelen çökme soncunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Ayrıca, eski yapının 2015 yılının ortalarında Arap Koalisyonu tarafından birkaç kez bombalandığı ve sonrasında binanın sığınmacıların kalması için tahsis edildiğini aktaran yetkililer, binanın mühendislik hataları nedeniyle herhangi bir restorasyondan geçmediğine de dikkat çekti.

Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı
Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı
Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yemen'de bir binanın çatısı çöktü: 3 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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