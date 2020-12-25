Yemen'de bir kadının Husiler tarafından çocukları önünde öldürülmesi infiale yol açtı - Son Dakika

Yemen'de bir kadının Husiler tarafından çocukları önünde öldürülmesi infiale yol açtı

25.12.2020 23:43
Yemen'de bir kadının Husiler tarafından çocukları önünde öldürülmesi infiale yol açtı, System.String[]

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu.

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu.

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), yaptığı yazılı açıklamada, "25 yaşındaki Yemenli kadın Ahlam el-Aşari'nin evine, perşembe günü şafak vaktinde Ebu Beşşar lakaplı Şakir eş-Şabibi liderliğinde bir Husi grup tarafından baskın düzenlendi. Aşari, çocukları önünde Husi güçleri tarafından vahşice saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Husilerin Aşari'nin evine kendilerine muhalif olan eşini arama maksadıyla baskın düzenlediği belirtilirken, "Uluslararası sessizlik karşısında, Husi milislerin sivillere özellikle kadın ve çocuklar gibi savunmasız kişilere karşı ciddi insan hakları ihlallerini sürsürdüğü" kaydedildi.

Yerel medya ve insan hakları kaynakları da "ülkenin orta kesimlerinde yer alan İbb vilayetine bağlı Udeyn kentinde Ahlam el-Aşari adındaki bir kadın, çocukları gözü önünü Husiler tarafından uzun namlulu silahların dipçiği ile vurularak öldürüldü." bilgisine yer verdi.

Annelerinin cenazesine ağlayarak sarılan iki çocuk

Yemenli aktivistler tarafından sosyal medyada, çocuklarının, annelerinin cenazesine sarılıp ağlama anını paylaşmasının ardından halk, olaya büyük tepki gösterdi.

Aktivistler sosyal medya hesaplarında olayı, "Husiler İbb'de kadınları öldürüyor", "Ahlam el-Aşari" başlığıyla paylaştı.

Hollanda merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü Rights Radar'ın aralarında bulunduğu bazı uluslararası insan hakları örgütleri de söz konusu cinayeti kınadı.

"Hapishanede çocuklar evde anneler öldürülüyor"

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Kaçırılanların Anneleri Birliği Başkanı Umme es-Selam el- Hac da kuruluşun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Husiler tarafından işlenen bu cinayetler nereye kadar devam edecek?" Hapishanede çocuklar, evlerde de anneler öldürülüyor. Aşari'nin çocuları önünde öldürülmesi vahşi bir cinayettir." ifadelerine yer verdi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ise Twitter hesabından, "Aşari'nin Husiler tarafından evinde ve çocuklarının önünde öldürülmesi iğrenç bir cinayet suçudur. Bu olay ırkçı milislerin gerçek yüzünü ortaya koyuyor." açıklamasında bulundu.

Muin açıklamasında, "Husiler, masum Yemen halkının kanını akıttı, evlerini yıktı, namus ve şerefine el uzattı. Husilere karşı bir olup mücadele etmeden ülkede güven sağlanamaz." dedi.

Husilerden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

İnsan Hakları, Yemen, Kadın, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de bir kadının Husiler tarafından çocukları önünde öldürülmesi infiale yol açtı - Son Dakika


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