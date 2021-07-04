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Yemen'de bir kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yemen'de bir kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi

04.07.2021 16:40
Yemen'de bir kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, System.String[]

Yemen'in Ebyen kentinde, hükümete bağlı orduya ait kışlanın camisine düzenlenen füze saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yemen'in Ebyen kentinde, hükümete bağlı orduya ait kışlanın camisine düzenlenen füze saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen ordusunun Ebyen kentindeki 5. Tugay kışlasına füzeyle saldırı düzenlendi.

Askerlerin öğle namazı kıldığı sırada kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 20 askerin yaralandığı aktarıldı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ebyen'de 5. Tugay kışlasına askerlerin öğle namazını eda ettiği sırada korkakça bir terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu" belirtti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, resmi makamlardan da buna ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Saldırı, Asker, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de bir kışlanın camisini hedef alan saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika


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